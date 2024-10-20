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Приглашение Украины в НАТО зависит от следующей администрации США, - Лекорню

Воскресенье 20 октября 2024 19:30
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Приглашение Украины в НАТО зависит от следующей администрации США, - Лекорню Фото: министр обороны Франции Себастьян Лекорню (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вопрос приглашение Украины в НАТО зависит от того, какая будет администрация в США. В частности, Франция не против, чтобы наша страна стала частью блока.

Об этом заявил французский министр обороны Себастьян Лекорню, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью La Tribune.

"Все зависит от того, какая администрация находится в Белом доме. Мы во Франции в принципе не против. Но мы также должны быть новаторами", - сказал Лекорню.

Он уточнил, что если однажды будет достигнуто прекращение огня, то нельзя утверждать, что Россия не нападет вновь. Поэтому необходимо найти средства для достижения прочного мира.

Также министра спросили, как он относится к плану победы, который недавно представил президент Украины Владимир Зеленский. Лекорню в ответ подчеркнул, что некоторые аспекты интересны и заслуживают того, чтобы над ними поработать и задокументировать.

По словам французского министра, прежде всего план показывает, что Украина готовится к возможным переговорам, и "наша задача - помочь ей сесть за стол переговоров при благоприятном соотношении сил".

"Мы должны помнить об одном вопросе: какие гарантии безопасности мы можем предложить Украине? Конечно, это членство в НАТО, но мы также можем сделать все возможное, чтобы помочь Украине создать сильную армию, способную сдерживать Россию в долгосрочной перспективе", - добавил он.

Напомним, вчера издание Le Monde написало, что США больше не против приглашения Украины в НАТО. В свою очередь, изменение позиции Штатов в дальнейшем может повлиять и на мнение Германии.

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