План победы "на столе" у Байдена, Харрис и Трампа. Главные итоги визита Зеленского в США

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Скандал из-за поездки в Пенсильванию

Визит начался с посещения завода боеприпасов в Скрентоне, штат Пенсильвания. Он полностью загружен под потребности Украины для производства снарядов калибра 155 мм. Затем на встрече с губернатором Джошем Шапиро и местными топ-демократами подписали соглашение о сотрудничестве штата с Запорожской областью. Среди главных направлений - энергетика, аграрный сектор и оборона.

Завод в Скрентоне (в родном для президента Джо Байдена городе) - знаковое предприятие для предвыборной кампании демократов. В Белом доме часто приводили завод как пример того, что военная помощь Украине создает рабочие места. Кроме того, Пенсильвания является ключевым "колеблющимся" штатом. Результат выборов здесь вполне вероятно предопределит, кто станет следующим президентом США.

Фото: Владимир Зеленский на армейском заводе в Пенсильвании (t.me/ V_Zelenskiy_official)

Тот факт, что среди сопровождавших Зеленского не было ни одного республиканца, стал поводом для скандала. В частности, это расценили как открытую поддержку Камалы Харрис. И в штабе Дональда Трампа не упустили возможность обвинить президента во вмешательстве в выборы.

Сам он заявил, что Зеленский якобы хочет победы Харрис, и сделал резкий выпад в его адрес. "Я думаю, что Зеленский - величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает в страну, он уходит с 60 млрд долларов", - сказал Трамп и пообещал, что в случае победы изменит подход США к Украине.

Подробнее читайте в материале "Опасная риторика? Есть ли угроза от резких заявлений Трампа о Зеленском и войне в Украине".

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон потребовал уволить посла Украины Оксану Маркарову. За то, что при организации поездки в Скрентон она якобы специально не пригласила республиканцев. Вдобавок республиканец Джеймс Комер, который возглавляет комитет надзора и подотчетности Палаты, инициировал расследование поездки на завод. Он потребовал объяснить, было ли "предвыборное мероприятие Харрис" (так в среде трампистов трактуют поездку Зеленского) оплачено американскими налогоплательщиками.

Далее Трамп продолжил жаловаться на Зеленского. "Президент Украины находится в нашей стране. Он делает грязные маленькие выпады в сторону вашего любимого президента, меня", - сказал он и добавил, что тот "отказывается идти на сделку" с Путиным и завершить войну.

После таких громких слов стало понятно, что Трамп намеренно срывает встречу с Зеленским, на которой тот хотел представить план победы. Но в итоге президент Украины задержался на один день и встреча состоялась.

Подробнее о том, как Украина оказалась в эпицентре выборов в США и почему Трамп решил встретиться с Зеленским, читайте в колонке заместителя главного редактора РБК-Украина Милана Лелича.

Главные заявления о войне и мире

На мероприятиях 79-й Генеральной ассамблее ООН Зеленский сделал ряд важных заявлений. На пленарном заседании Саммита будущего он подчеркнул, что Украина нуждается в мире и стабильном развитии.

"Мы готовим документ, который представим на втором Саммите мира. Я приглашаю всех лидеров, нации и дальше поддерживать наши совместные усилия ради справедливого и мирного будущего. Путин украл немало, но ему никогда не удастся украсть будущее мира", - сказал президент.

Затем на Совете безопасности ООН выразил надежду, что однажды в этом зале скажут, что война РФ против Украины завершилась. Но не потому что кто-то устал от войны или что-то выторговали у Путина. А потому, что заработает Устав ООН. "Он должен заработать. Наше украинское право на самооборону должно одержать верх", - заявил Зеленский.

Фото: Владимир Зеленский на Совбезе ООН заявил о том, что Россия готовит атаку на атомную энергетику (president.gov.ua)

У России нет ответов на вопросы, почему она "побеждает" школы и больницы и воюет за обесточивание соседней страну. Путину нечего сказать по поводу того, почему он пытается вовлечь Беларусь и де-факто делает Иран и Северную Корею своими сообщниками. А с приближением зимы Россия действует цинично в попытках уничтожить украинскую энергетику.

"Они готовятся атаковать наши атомные электростанции, три из них. Если Россия готова зайти так далеко, значит, ничего из того, что вы цените, для Москвы не имеет значения", - сказал он.

Чтобы приблизиться к завершению войны, нужно провести второй Саммит мира. Украина приглашает всех присоединиться к процессу - Китай, Бразилию, Индию, страны Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и так далее, добавил президент.

Позже в интервью ABC News он скажет, что план победы призван укрепить Украину. "Это очень важно. Я думаю, что мы ближе к миру, чем мы думаем. Мы ближе к окончанию войны", - отметил Зеленский.

Большую речь на Генеральной ассамблее он начал с российских ядерных угроз. И заявил, что удары по энергетике - это один из методов Путина в надежде "замучить миллионы украинцев". Сейчас диктатор планирует атаки на АЭС. Причем получает подробную информацию с помощью спутников других стран. Но любой удар, любая критическая авария может привести к ядерной катастрофе.

"Если, не дай бог, Россия спровоцирует ядерную катастрофу на одной из наших АЭС, радиация не будет считаться с государственными границами, и, к сожалению, разные нации ощутят на себе ее разрушительные последствия", - заявил президент.

Он также прошелся по альтернативным "мирным планам". По его словам, они не только пренебрегают интересами Украины, но и дают Путину пространство для продолжения войны. Поэтому нужно обеспечить целостность страны, добиться вывода оккупантов и не допустить второй или третьей фазы вторжения РФ.

Заявления о войне и о том, как она должна закончиться, звучали не только из его уст. Президент США Джо Байден подчеркнул, что мир не имеет права уставать от Украины, а также пообещал, что Америка не откажется от поддержки.

Подробнее читайте в материале "В последний раз как президент. Главное из прощальной речи Байдена в ООН".

Крупная военная помощь

Администрация Байдена объявила пакет на 375 млн долларов. В него войдут боеприпасы "воздух-земля", боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые системы, БТР, автомобильная техника, катера, стрелковое оружие и т.д.

Фото: президент США Джо Байден объявил помощь Украине на рекордные почти 8 млрд долларов (president.gov.ua)

А немного позже стало известно, что президент Байден санкционировал рекордную помощь на 7,9 млрд долларов. Она предусматривает передачу средств ПВО, беспилотников и дополнительной системы Patriot. А также впервые - крылатых авиабомб большой дальности Joint Stand-off Weapon (JSOW).

Эти боеприпасы могут запускаться с истребителей F-16. Имеют выдвижные крылья, которые помогают бить по целям на расстоянии до 130 км. Версий существует несколько, но ожидается, что Украина получит вариант с кассетными боеприпасами.

Подробнее о том, что это за оружие, читайте в материале "Ответ КАБам? В чем плюсы авиабомбы JSOW и сможет ли Украина использовать ее на полную".

Кроме того, на этой неделе стало известно, что Германия выделит дополнительные 170 млн евро на энергетику и около 400 млн евро на военную помощь. За эти средства будут закуплены средства ПВО, танки, беспилотники, боеприпасы и запчасти. Причем всего несколько дней назад Берлин уже объявлял о передаче 22 танков, 12 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 и десятков тысяч снарядов.

На визит в США возлагались большие надежды и с той точки зрения, что ожидалось, что западные партнеры наконец снимут запрет на удары дальнобойным оружием вглубь РФ. Решения пока нет. Хотя министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми считает, что оно возможно еще до начала зимы.

Как пишет NYT, американская разведка опасается, что "зеленый свет" со стороны Вашингтона лишь усилит агрессию Москвы. The Times вышло с публикацией, что Зеленский покинет США без разрешения на удары ракетами по России.

План победы снова без деталей

Накануне Зеленский провел закрытую встречу с Байденом и представил план победы, о котором активно говорят больше месяца. Но снова без особых подробностей. "Позвольте мне быть откровенным. Россия не победит в войне", - ограничился Байден и пообещал дальнейшую помощь.

Известно, что стороны скоординировали взгляды и будут консультироваться по следующим шагам. Лидеры обсудили дипломатические, экономические и военные аспекты плана, подробно его изучат в ближайшие недели. Прогресс должны рассмотреть на следующей встрече. Она пройдет 12 октября в Германии в рамках заседания контактной группы в формате "Рамштайн".

Фото: кандидат в президенты США Камала Харрис заявила, что предложения о капитуляции Украины неприемлемы (president.gov.ua)

Как и планировалось, Зеленский показал план кандидату в президенты Камале Харрис (Демократическая партия). Она подчеркнула, что никакие вопросы о войне не могут решаться без Украины. Хотя "некоторые в США" и пытаются заставить Украину уступить территории.

"Эти предложения звучат подобно предложениям Путина. Но это не предложения мира - это предложения капитуляции. Это опасно и неприемлемо", - добавила она, очевидно намекая на сигналы из республиканского лагеря.

Перед встречей в нью-йоркском небоскребе Trump Tower республиканский кандидат уклонился от ответа на вопрос, должна ли Украина уступить территории, заявив, что нужен мир. А уже на ней прозвучали слова о том, у них общий взгляд, что войну необходимо остановить. Трамп похвастался хорошими отношениями с Путиным, в ответ Зеленский выразил надежду, что его отношения с Трампом все же лучше. "Для танго нужны двое", - сказал последний, имея в виду мирные переговоры между Украиной и РФ.

По состоянию на 19:00 по киевскому времени встреча завершилась.

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План победы до сих пор известен только в общих чертах. Он состоит из пяти пунктов, содержит цифры и объемы военной помощи, дипломатические и политические шаги, приглашение Украины в НАТО. План должен заставить Москву согласиться на завершение войны, причем без уступок со стороны Киева.

Его перспективы пока неясны. Как пишет The Wall Street Journal, план "не впечатлил" администрацию Байдена, так как больше напоминает просьбы о дополнительном оружии и якобы не похож на полноценную стратегию победы.

Подробнее о том, как в США восприняли план победы Зеленского и будет ли "зеленый свет", читайте в статье РБК-Украина.