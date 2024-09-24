В последний раз как президент. Главное из прощальной речи Байдена в ООН

Президент США Джо Байден выступил с речью на Генассамблее ООН, которая станет для него последней в качестве американского лидера. Он упомянул войны в Украине, на Ближнем Востоке и в Африке, а также назвал главные вызовы перед миром.

В начале Байден отметил, что это его последнее выступление на Генассамблее ООН. После чего рассказал о своем богатом политическом опыте. В частности, о том, как был свидетелем холодной войны и войны во Вьетнаме, которая на то время была самым длительным конфликтом в истории США.

"Но Америка и весь мир справились без ядерного оружия. И довели холодную войну до конца. Это было нелегко, но мы восстановили исторический мир", - сказал он.

По его словам, сегодня Америка вместе с партнерами доказывают, что "мы можем примириться" и двигаться вперед. Он также упомянул, как боролся против режима апартеида в ЮАР, военных преступлений и против "Аль-Каиды". А когда стал президентом, решил вывести войска из Афганистана, а также вернул США лидерство в международной политике.

О переломном моменте в истории

Свою речь Байден продолжил словами о вере в возможность восстановить мир в Секторе Газа, Судане и не только, отвечать на климатический кризис. "Демократия сейчас стоит перед рисками, связанными с искусственным интеллектом и так далее. Но то, что я вижу на протяжении десятилетий, у меня есть надежда, что мы можем идти вперед", - отметил он.

За время его президентства удалось победить пандемию COVID, защитить Устав ООН и убедиться, что Украина выживет как свободное государство.

"Агрессия, экстремизм и хаос разделяют мир. Наша задача - убедиться, что силы, которые держат нас вместе, сильнее, чем те, которые нас разделяют… Я верю, что это один из переломных моментов в истории. И то, что мы делаем сегодня, определит наше будущее на десятилетия", - подчеркнул президент.

Он также назвал основные вызовы, которые стоят перед миром: агрессия, голод, климатические изменения, болезни и новые технологии.

О войне России против Украины

Байден акцентировал внимание на том, что на Генассамблее ООН принимают решения о действиях, которые должны быть реализованы, чтобы справиться с агрессией.

"Когда Россия вторглась в Украину, мы восстали против этого, чтобы институции отстаивали наши ценности. Более 50 государств восстали против этого, но важнее всего, что украинцы восстали. Хорошие новости в том, что война Путина провалилась в достижении его основной цели. Украина все еще свободна", - сказал он.

Также Путин пытался ослабить НАТО, но НАТО стало сильнее, чем когда-либо прежде, с двумя новыми членами, Финляндией и Швецией. А теперь мир стоит перед выбором: поддержать Украину или позволить России ее разрушить.

"Я знаю свой ответ. Мы не можем отступиться и отвернуться. И мы не остановим свою поддержку Украины. И Украина получит мир, согласно Уставу ООН", - добавил Байден.

Об отношениях с Китаем

"США продолжат придерживаться своих принципов в отношениях с Китаем. В сотрудничестве с Пекином необходимо остановить распространение наркотиков", - заявил американский лидер.

По его мнению, стороны должны отказаться от военной конкуренции, а также защитить наиболее продвинутые технологии. Кроме того, Пекин и Вашингтон должны вместе работать над миром в Индо-Тихоокеанском регионе и на Среднем Востоке.

О войне Израиля против ХАМАС и "Хезболлы"

Байден назвал ситуацию в Секторе Газа катастрофической. И заявил, что Совет безопасности ООН призывает прекратить огонь, чтобы "прекратились страдания Газы" и регион был освобожден от ХАМАС.

Спустя почти год после начала войны против ХАМАС, началась эскалация на северной границе Израиля против боевиков "Хезболлы". Но дипломатическое решение все еще существует, подчеркнул он.

"Мы видим, что мир имеет два условия. Палестинцы должны жить в безопасном собственном государстве. Прогресс к миру даст нам силы, чтобы противостоять угрозе, которую создает Иран, убедиться, что он никогда не получит ядерное оружие", - добавил Байден.

О голоде и глобальном потеплении

Байден отметил, что сегодня тяжелый гуманитарный кризис переживает Судан, где 8 млн челове на грани голода, а сотни тысяч уже голодают.

"ООН предоставляет гуманитарную помощь. И наши партнеры помогают бороться с мировым голодом. Мир должен заставить эти режимы остановиться, прекратить разрывать свои страны и прекратить войну", - сказал президент США.

По его словам, отсутствие войны - это шанс для того, чтобы жить достойно и быть защищенными от климатических изменений. Он также отметил, что его администрация инвестировала более 150 млрд долларов в поддержку устойчивого экологического развития. И в рамках Парижского климатического соглашения США сократят выбросы до 2030 года.

Кроме того, необходимо доставить миллионы доз вакцин в развивающиеся страны.

"Мы призываем страны помочь с миллиардами долларов… инвестировать в глобальное развитие. Чтобы сделать это вместе, мы должны сохранять эффективные и инклюзивные структуры ООН. Как амбассадор ООН я предложил план развития. Время двигаться вперед, чтобы прекратить войны и страдания", - подчеркнул Байден.

Об угрозах искусственного интеллекта

Сейчас мир стоит перед вызовом технологических изменений, самых больших за последние 50 лет. "Искусственный интеллект меняет наши жизни, работу и даже наши войны. Научный прогресс ускоряется так, как мы не видели раньше. ИИ представляет глубокие риски, от дипфейков и искаженной информации до оружия. Мы должны сформировать стандарты", - заявил он.

Байден добавил, что никто не знает, как будет развиваться и использоваться искусственный интеллект. Но необходимо убедиться, что применяться он будет безопасно.

"Поскольку он становится более мощным, мы должны защищать наши ценности. Мы должны получать пользу от него. Он не должен подрывать ценность и достоинство человеческой жизни. Мы должны убедиться, что ИИ помогает обычным людям, а не дает диктатором больше силы, чтобы управлять людьми. Возможно, это самый большой вызов нашего времени", - предположил он.

О политической ответственности

Байден отметил, что летом решил не идти на второй срок. "Это было тяжелое решение, президентство - это была миссия моей жизни. И хотя я люблю свою работу, я больше люблю свою страну. Время для нового поколения управлять этим государством", - сказал он.

Он также призвал мировых лидеров не забывать, что есть вещи, которые важнее, чем власть.

"И это люди, ваши люди, они самые важные. Не забывайте, что мы здесь, чтобы служить нашим людям, а не наоборот. Потому что наше будущее дает потенциал нашим людям дышать свободно, получать образование ... - это и есть главная цель демократии", - подытожил Байден.