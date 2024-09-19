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План набора контрактников в России выполняется только на 70%, - источники

Фото: план набора контрактников в России выполняется только на 70% (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

В России уменьшаются темпы набора новобранцев в армии, готовых воевать за деньги. За последний месяц план набора контрактников был исполнен менее чем на 70%.

Собеседник РБК-Украина в Силах обороны предполагает, что этой осенью у России может возникнуть дилемма: проведение мобилизации или же возможное уменьшение темпа наступления. Ранее такой проблемы не было за счет вербовки добровольцев по контракту. По данным издания, в отдельные месяцы план набора выполнялся даже на 115%.

Но в последние месяцы этот показатель начал уменьшаться. По информации источников РБК-Украина, за последний месяц план набора контрактников на войну с Украиной был выполнен менее чем на 70%. При этом только пятая часть российских призывников согласна идти на контракт.

Это говорит о том, что все меньше россиян хотят идти на войну за деньги. Поэтому проблема отбора в оккупационную армию неизбежно рано или поздно предстанет перед Кремлем. Новая волна мобилизации повлечет за собой дополнительные нагрузки на бюджет РФ и социальное недовольство, без которого диктатор Владимир Путин, похоже, предпочел бы обойтись.

 

Мобилизация в России

В России официально не объявляли новую волну мобилизации. Но россияне постоянно пополняют армию за счет призывников и контрактников. Как сообщала украинская разведка, Россия также вербует наемников-иностранцев на войну против Украины.

Недавно российский диктатор Владимир Путин увеличил количество российской армии на 1,5 млн. Теперь численность оккупационных войск может составить до 2 млн 389 тысяч человек.

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