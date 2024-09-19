План набору контрактників в Росії виконується тільки на 70%, - джерела

Співрозмовник РБК-Україна у Силах оборони припускає, що цієї осені у Росії може виникнути дилема: проведення мобілізації або ж можливе зменшення темпу наступу. Раніше такої проблеми не було за рахунок вербування добровольців за контрактом. За даними видання, в окремі місяці план набору виконувався навіть на 115%.

Але протягом останніх місяців цей показник почав зменшуватися. За інформацією від джерел РБК-Україна, за останній місяць план набору контрактників на війну з Україною був виконаний менш ніж на 70%. При цьому лише п'ята частина російських призовників погоджують йти на контракт.

Це свідчить про те, що все менше росіян хочуть йти на війну за гроші. Тому проблема добору до окупаційної армії неминуче рано чи пізно постане перед Кремлем. Нова хвиля мобілізації потягне за собою додаткові навантаження на бюджет РФ і соціальне невдоволення, без якого диктатор Володимир Путін, схоже, волів би обійтись.