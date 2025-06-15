Эфир с Сийярто был посвящен новым европейским санкциям против России, в частности запрету приобретения российских энергоносителей. Этот запрет может быть прописан в 18-м пакете санкций.

Венгерский министр заявил, что ЕС якобы хочет "заставить венгерский народ платить за поддержку Украины". Также он выдал, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский якобы "разработали тайный план".

"План фон дер Ляйен-Зеленского ставит перед энергетикой не только Венгрии, но и Словакии чрезвычайно серьезные вызовы и угрозы", - заявил министр. Также он выразил благодарность за поддержку пророссийской Словакии.

Во время дальнейшего разговора в прямом эфире Сийярто постоянно "включал" традиционные венгерские пропагандистские заявления: в частности он обвинил Евросоюз в "грубом нарушении" интересов Венгрии. Министр заверил, что прокремлевское правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана начнет "жестокую битву", чтобы не допустить увеличения расходов на энергоносители для венгерских потребителей.