План блекаута. Как будет работать полиция при отключении света и связи

"Есть определенный план блекаута. Ключевыми являются три момента, о которых мы можем говорить. Когда нет связи и света. Выводятся дополнительные экипажи на улице, в том числе ездят с проблесковыми маячками, чтобы люди могли их идентифицировать", - говорит Смирнов.

Он пояснил, что у правоохранителей есть громкоговорители, которыми они могут, в том числе сообщать о воздушной тревоге.

"Выводятся дополнительные пешие патрули, которые ходят в светоотражающих жилетах, чтобы можно было их идентифицировать, если нужна помощь. Ключевым также являются "Пункты несокрушимости", именно там всегда есть свет, интернет, там можно получить помощь", - отметил Смирнов.

Отметим, недавно мы писали о том, угрожает ли Украине блекаут.

Также украинцам объяснили, как срочно вызвать скорую во время блекаута.

Напомним, что по состоянию на начало декабря в Украине насчитали более 900 подразделений полиции, работающих в качестве "Пунктов несокрушимости".

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