Более 900 подразделений полиции работают в качестве "пунктов несокрушимости"

Министр внутренних дел Денис Монастырский провел инспекцию готовности подразделений ГСЧС к действиям в экстремальных условиях, связанных с длительным отключением электроэнергии и тепла. После этого он заявил, что кроме спасателей "пункты несокрушимости" организуют и правоохранители.

"Кроме "пунктов несокрушимости" ГСЧС, которых в настоящее время создано 1008 (стационарных и мобильных), мы говорим о том, что сейчас более 900 "пунктов несокрушимости" - это подразделения полиции. Там обеспечено обязательно тепло, свет, возможность доступа к воде, связь и тому подобное", - проинформировал Монастырский.

Он отметил, что люди в основном пользуются именно мобильными "пунктами несокрушимости". Также Монастырский добавил, что сейчас правительство активно работает, чтобы обеспечить все пункты связью.

"В течение двух недель - мы говорили об этом также с вице-премьером Федоровым - должны быть обеспечены все "пункты несокрушимости" старлинками или оптоволокном для связи через интернет", - добавил он.