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План "Б" на случай отсутствия денег от США: когда ждать деталей

Фото: директор МВФ Крісталіна Георгієва (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов, Валерия Полищук

Детали плана "Б" на случай отсутствия финансирования Украины со стороны Соединенных Штатов будут детализированы в меморандуме с МВФ во время следующего пересмотра программы в мае.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы".

Пока в меморандуме не прописаны действия в случае сокращения поступлений от партнеров - надежда получения денег от США еще сохраняется. Но источники издания, знакомые с процессом переговоров с МВФ, сказали, что конкретные шаги, если развитие ситуации пойдет по негативному сценарию, будут определены при следующем пересмотре программы в мае.

"Конкретные шаги будут уже после следующего пересмотра", - сказал информированный собеседник.

Фактически это будет уже конкретизация плана "Б", о котором говорят с конца прошлого года.

Если финансирования от США не будет, то Украине придется:

а) искать альтернативные источники, что довольно сложно сделать в таких объемах;

б) сокращать расходы, что в общем-то тоже непросто, учитывая, что бюджет и так формировался в условиях максимальной экономии средств;

в) увеличивать налоговую нагрузку.

Но, скорее всего, придется делать все вместе. В меморандуме МВФ упоминается и о возможности усиления финансового давления, и о сокращении расходов при ситуации нехватки внешнего финансирования.

 

Меморандум от МВФ

Недавно был опубликован новый меморандум от МВФ. В частности, в нем говорилось, что власти Украины при поддержке Всемирного банка готовят изменения в пенсионной системе и механизмах поддержки уязвимых слоев населения.

Помимо этого украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ допускают постепенное повышение коммунальных тарифов для населения во время войны и после ее окончания.

К тому же в Украине будет создан законодательный механизм для ограничения платежей с карты на карту при определенных условиях.

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