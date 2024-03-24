В Украине ограничат подозрительные платежи с карту на карту: Меморандум с МВФ

В Украине будет создан законодательный механизм для ограничения платежей с карты на карту при определенных условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Меморандум с МВФ.

Как отмечается в Меморандуме, в декабре 2023 года в парламенте был представлен законопроект, который ужесточит нормативные требования к участникам рынка платежных услуг.

"Мы будем стремиться принять закон к концу мая 2024 года", - говорится в документе.

Кроме того, НБУ намерен:

подготовить концептуальную записку для методологии оценки надзорных рисков к концу августа 2024 года и внедрит эту методологию к концу декабря 2024 года;

подготовить к концу июля 2024 года концептуальную записку о нормативных требованиях к индивидуальным (p2p) и другим подобным электронным платежам с целью выявления и ограничения аномального поведения.

"Мы внедрим регулирование к концу октября 2024 года", - говорится в Меморандуме.

История вопроса

В феврале глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев сообщил, что на заседании комитета рассмотрели доклад НБУ относительно теневых финансовых операций.

По его словам, НБУ предлагает установить на законодательном уровне на период действия военного положения ограничения на финансовые операции с использованием реквизитов электронных платежных средств, лимиты на суммы трансакций, их количество и т.п, а также предельные суммы наличных переводов, с помощью терминалов самообслуживания.

После этого первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова признала актуальность теневых платежей, поскольку "значительная часть бизнеса продолжает использовать самые различные механизмы уклонения, уменьшения налогообложения и т.д.".

Рожкова сказала, что решение будет принято в таком виде, который не ограничит "нормальный бизнес, нормальных людей", но уменьшит возможности для манипуляций и обхода закона.

Как отметила Рожкова, ограничение для физических лиц на распоряжение средствами "это очень сенситивная тема". Поэтому НБУ не будет что-либо анонсировать до тех пор, пока не определится окончательно.