ua en ru
Вс, 24 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине ограничат подозрительные платежи с карту на карту: Меморандум с МВФ

Украина, Воскресенье 24 марта 2024 08:39
UA EN RU
В Украине ограничат подозрительные платежи с карту на карту: Меморандум с МВФ Фото: Подозрительные платежи с карты на карту будут ограничены (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Украине будет создан законодательный механизм для ограничения платежей с карты на карту при определенных условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Меморандум с МВФ.

Как отмечается в Меморандуме, в декабре 2023 года в парламенте был представлен законопроект, который ужесточит нормативные требования к участникам рынка платежных услуг.

"Мы будем стремиться принять закон к концу мая 2024 года", - говорится в документе.

Кроме того, НБУ намерен:

  • подготовить концептуальную записку для методологии оценки надзорных рисков к концу августа 2024 года и внедрит эту методологию к концу декабря 2024 года;
  • подготовить к концу июля 2024 года концептуальную записку о нормативных требованиях к индивидуальным (p2p) и другим подобным электронным платежам с целью выявления и ограничения аномального поведения.

"Мы внедрим регулирование к концу октября 2024 года", - говорится в Меморандуме.

История вопроса

В феврале глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев сообщил, что на заседании комитета рассмотрели доклад НБУ относительно теневых финансовых операций.

По его словам, НБУ предлагает установить на законодательном уровне на период действия военного положения ограничения на финансовые операции с использованием реквизитов электронных платежных средств, лимиты на суммы трансакций, их количество и т.п, а также предельные суммы наличных переводов, с помощью терминалов самообслуживания.

После этого первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова признала актуальность теневых платежей, поскольку "значительная часть бизнеса продолжает использовать самые различные механизмы уклонения, уменьшения налогообложения и т.д.".

Рожкова сказала, что решение будет принято в таком виде, который не ограничит "нормальный бизнес, нормальных людей", но уменьшит возможности для манипуляций и обхода закона.

Как отметила Рожкова, ограничение для физических лиц на распоряжение средствами "это очень сенситивная тема". Поэтому НБУ не будет что-либо анонсировать до тех пор, пока не определится окончательно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины МВФ Банки
NEWS
Почти 1000 оккупантов и 63 автомобиля. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Почти 1000 оккупантов и 63 автомобиля. Генштаб обновил потери РФ в Украине
DAILY
Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными
Катерина Гончарова, Юлия Акимова Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными