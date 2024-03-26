UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

План "Б" на випадок відсутності грошей від США: коли чекати деталей

Фото: директор МВФ Крісталіна Георгієва (Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов, Валерія Поліщук

Деталі плану "Б" на випадок відсутності фінансування України з боку Сполучених Штатів будуть деталізовані в меморандумі з МВФ під час наступного перегляду програми в травні.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Без США не обійтися. Чи вистачить Україні грошей у бюджеті та які можуть бути альтернативи".

Поки що в меморандумі не прописані дії в разі скорочення надходжень від партнерів - надія отримання грошей від США ще зберігається. Але джерела видання, знайомі з процесом переговорів із МВФ, сказали, що конкретні кроки, якщо розвиток ситуації піде за негативним сценарієм, буде визначено під час наступного перегляду програми в травні.

"Конкретні кроки будуть уже після наступного перегляду", - сказав інформований співрозмовник.

Фактично це буде вже конкретизація плану "Б", про який говорять із кінця минулого року.

Якщо фінансування від США не буде, то Україні доведеться:

а) шукати альтернативні джерела, що досить складно зробити в таких обсягах;

б) скорочувати витрати, що загалом теж непросто, враховуючи, що бюджет і так формувався в умовах максимальної економії коштів;

в) збільшувати податкове навантаження.

Але, найімовірніше, доведеться робити все разом. У меморандумі МВФ згадується і про можливість посилення фінансового тиску, і про скорочення видатків за ситуації браку зовнішнього фінансування.

 

Меморандум від МВФ

Нещодавно було опубліковано новий меморандум від МВФ. Зокрема, в ньому йшлося, що влада України за підтримки Світового банку готує зміни у пенсійній системі та механізмах підтримки вразливих верств населення.

Крім цього, українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ допускає поступове підвищення комунальних тарифів для населення під час війни і після її закінчення.

До того ж в Україні буде створено законодавчий механізм для обмеження платежів з картки на картку за певних умов.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиМВФВійна Росії проти УкраїниВійна в Україні