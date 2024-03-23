ua en ru
Сб, 23 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина готовит пенсионную реформу и изменения в помощи для переселенцев: Меморандум с МВФ

Украина, Суббота 23 марта 2024 14:35
UA EN RU
Украина готовит пенсионную реформу и изменения в помощи для переселенцев: Меморандум с МВФ Фото: правительство готовит пенсионную реформу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Власти Украины при поддержке Всемирного банка готовят изменения в пенсионной системе и механизмах поддержки уязвимых слоев населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Меморандум с МВФ.

"Мы планируем разработать всеобъемлющую концептуальную основу для совершенствования пенсионной системы и рассматриваем возможность введения второго уровня пенсионной схемы, когда будут созданы условия", - говорится в документе.

При этом любые предлагаемые поправки в законодательство, которые позволят увеличить пенсионные расходы, должны сопровождаться среднесрочным анализом бюджетной и долговой устойчивости, а также четким определением необходимых ресурсов в поправках к бюджету Пенсионного фонда Украины, отмечается в документе.

Власти Украины намерены воздержаться от:

  • введения новых специальных пенсий или льгот;
  • увеличения пособий;
  • изменений, которые приведут к снижению установленного законом пенсионного возраста.

Механизмы поддержки уязвимых групп

Власти Украины работают над дальнейшим усилением адресности и проверки средств пособий уязвимым группам населения. При поддержке Всемирного банка работают над законопроектом, закрепляющим различные виды социальных выплат.

"В частности, мы изучаем варианты объединения различных программ социальной помощи в единый пакет с учетом индивидуальных потребностей, независимо от статуса получателя (например, переселенец или не переселенец). В этом контексте мы также увеличили порог дохода для участия в программе гарантированного минимального дохода на 10%", - говорится в меморандуме.

Обновленный Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный. Он содержит добровольные обязательства властей страны предпринять определенные шаги.

Пенсионная реформа

В апреле 2023 года в Верховную раду внесен новый законопроект о пенсионной реформе руководства фракции "Слуга народа". Он предусматривает обязательное участие в системе пенсионного накопительного обеспечения всех категорий работающих лиц до достижения ими 55 лет и обязательную уплату работодателями пенсионных взносов в пользу наемных работников.

Однако этот законопроект Рада не рассматривала.

Читайте РБК-Украина в Google News
МВФ Пенсии в Украине
NEWS
Россия ночью выпустила по Украине 34 "Шахеда". ПВО сбила почти все
Россия ночью выпустила по Украине 34 "Шахеда". ПВО сбила почти все
DAILY
Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными
Катерина Гончарова, Юлия Акимова Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными