Еврокомиссия сегодня предложит использовать российские активы для Украины, - Bloomberg

Еврокомиссия сегодня объявит предложения использовать прибыль от замороженных российских активов для финансирования поставок оружия Киеву и стимулирования оборонной промышленности страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как отмечает издание, это произойдет в день визита премьер-министра Дениса Шмыгаля в Брюссель.

Накануне глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что предложит ЕС использовать 90% доходов от российских активов, замороженных в Европе, для закупки оружия для Украины через Европейский фонд мира.

По его словам, остальные 10% будут переведены в бюджет ЕС с цель использовать их для повышения потенциала украинской оборонной промышленности.

Боррель подчеркнул, что предложение заключается в использовании прибыли от активов, находящихся в Европе, а не самих активов. По его словам, это может приносить около 3 млрд евро в год.

Он сказал, что представит это предложение странам-членам ЕС перед саммитом лидеров ЕС, который пройдет 21-22 марта.

Использование российских активов

Напомним, в конце февраля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "настало время начать разговор об использовании непредвиденной прибыли от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины".

Согласно предложению ЕС, доля доходов, полученных с 15 февраля, которая еще не определена, будет передаваться ЕС два раза в год до тех пор, пока санкции не будут сняты. Средства будут направлены в Европейский фонд мира, а также в фонд бюджета ЕС по Украине.