Плачкова назвала затверджений Кабміном макропрогноз "казкою"

Фото: Тетяна Плачкова (zagittya.com.ua))

На її думку, прогноз не враховує реальний стан справ у країні

Макропрогноз, який затвердив Кабінет міністрів України, - "чергова казка", яка немає нічого спільного з реальним положенням справ.

Про це заявила народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Тетяна Плачкова, передає сайт політсили.

"Колишній уряд повертав Міністерству економіки на доопрацювання "з урахуванням певних завдань від президента щодо підвищення мінімальної заробітної плати та затверджених програм і заходів зі стимулювання економіки". Схоже сталося і з програмою роботи уряду Шмигаля, яку будували-будували та визнали неробочою", - заявила нардеп.

На її думку, прогноз не враховує реальний стан справ у країні.

"Для розуміння: цього року, за розрахунками уряду, економіка впаде на 4,8%. А вже з наступного року почнеться бурхливе зростання: у 2021 - на 4,6%, у 2022 - на 4,3%, у 2023 - на 4,7%. Стрибок, достойний Гіннеса - з мінус 4,8% у 2020 на плюс 4,6% у 2021. Ніде у світі, навіть у розвинених країнах, економісти не прогнозують такого різкого зростання", - додає Плачкова.

Вона також зазначає, що оптимістично у макропрогнозі поставилися і до держборгу.

"За тим самим прогнозом держава буде більше позичати: цього року – 642,7 млрд гривень, наступного - вже 744,9 млрд? Ну і вишенька на торті - розрахунки щодо роздрібних цін на газ та електроенергію для побутових споживачів. Згідно з ними, газ наступного року подорожчає на 19%, з 2022 - на 24%, 2023 - ще на 6%. Тариф на електроенергію наступні два роки буде збільшуватись на 25% щорічно, а у 2023 році - на 5%", - зазначає депутат.

Вона підкреслила, що такий макропрогноз вкотре показує, що фінансовим можливостям українців загрожує погіршення.

"Висновки з макроекономічного прогнозу уряду - платіжки з'їдатимуть сімейні бюджети українців, і щороку все більше. Як намальоване Кабміном бурхливе зростання економіки співвідноситься з тотальним зубожінням населення - відомо, мабуть, лише самим його творцям", - резюмує Плачкова.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів зберігає прогноз падіння економіки на 2020 рік на рівні 4,8%. Прогноз від березня року цього не змінюється.

Зазначимо, на початку червня Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз падіння реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році до 8,2%.

Нагадаємо, згідно з чинним макропрогнозом, який підготувало Мінекономіки, а 29 березня затвердив Кабінет міністрів, реальний ВВП України впаде в 2020 році на 4,8%.