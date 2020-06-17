Плачкова: Кабмін замість програми представив збірник з обіцянок

Фото: Тетяна Плачкова (прес-служба)

За її словами, в програмі уряду знову багато гасел про євроінтеграцію, "диджиталізацію" і боротьбі із зовнішнім ворогом

Доопрацьована програма діяльності Кабінету міністрів хоча і збільшилася в обсязі порівняно з першою версією, не змінилася і залишається збіркою ні до чого не зобов'язують декларацій.

Про це заявила народний депутат від "Опозиційної платформі - За життя" Тетяна Плачкова на своїй сторінці у Fаcebook.

"Знову про програму діяльності Кабінету міністрів. Сьогодні її будуть розглядати парламентські комітети, щоб у четвер прийняти в сесійній залі. Друга спроба уряду довести свою спроможність хоча б у визначенні пріоритетів діяльності виглядає дещо вагоміше попередньої: замість 10 сторінок – 85. У сухому залишку громадськості представлена "солянка" з усіх передвиборчих програм влади та інші декларації, які ні до чого не зобов'язують", - написала Плачкова.

За її словами, в програмі уряду знову багато гасел про євроінтеграцію, "диджиталізацію" і боротьбі із зовнішнім ворогом.

"Який ідеологією буде керуватися ця команда, до кінця незрозуміло. Для того щоб зрозуміти, що влада планує робити на практиці, потрібно дивитися Меморандум з МВФ. Чесніше було б саме його занести в парламент в якості своєї програми. Адже у Меморандумі є конкретні цифри і терміни. А в проекті Програми, написаній для українського суспільства, цих показників немає. Немає конкретних завдань, які плануються до реалізації. Є коротко - і довгострокові "пріоритети". І ніякої конкретики, що уряд буде робити протягом року", - додала Плачкова.

Вона навела кілька прикладів невдалих пунктів програми Кабміну.

"Планується підвищувати ефективність роботи держпідприємств шляхом їх розпродажу. Або для підтримки експорту - сприяти спрощенню реалізації зовнішньоекономічної діяльності. Навіть не спрощувати, а "сприяти". Мабуть, чекають, що цю роботу зробить хтось інший. Наприклад, МВФ", - зазначила політик.

Народний депутат підкреслила, що в програмі немає часових орієнтирів, вкрай мало кількісних показників (частина з яких вже досягнуто) і критеріїв оцінки.

"Посилення "ролі і спроможності центральних органів влади, які забезпечують якість прийняття урядових рішень", згадується як незрозуміла стратегічна перспектива. Але у країни немає часу чекати, поки уряд закінчить займатися самокритикою, навчиться і візьме на себе відповідальність за прийняття якісних управлінських рішень. Зрозуміло, що за час ділових ігор, тімбілдінга, твори своєї місії і підбору бренду міністри не зовсім зрозуміли свої функції. Їм знадобилося 100 днів, щоб вирішити, що настав час познайомитися і розібратися, навіщо взагалі їх зібрали в Будинку уряду", - резюмувала Плачкова.

Нагадаємо, заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявляла, що Кабінет міністрів передав на розгляд до Верховної ради оновлену програму діяльності уряду.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 4 червня відправила на доопрацювання Програму діяльності Кабінету міністрів.

Раніше повідомлялося, що програму діяльності Кабінету міністрів не підтримала половина комітетів Ради.

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Автор: РБК-Україна