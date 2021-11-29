Плачкова: велика термомодернізація без актуальної законодавчої основи не працюватиме

Політик наголосила, що ідея масштабної термомодернізації використовується владою для імітації дій щодо виходу з енергокризи, проте фактично загрожує стати ще одним механізмом неефективного використання бюджетних коштів.

"Нам знову анонсують реформи - слідом за "Великим будівництвом", "Великою реконструкцією", 300% доплат медикам, "підвищень" зарплат вчителям та побудови країни мрії реформатори обіцяють масштабну термомодернізацію. Це нібито шлях виходу з енергокризи, і коштуватиме він 100 млрд грн на найближчі 2 роки, а загалом до 300 млрд грн. Правда, невідомо, на який період", - зазначила вона.

На думку нардепа, названі обсяги фінансування не підкріплені відповідними розрахунками та не враховують реальний критичний стан сфери ЖКГ у країні. Такий підхід може призвести до політично заангажованої вибірковості при виборі учасників програми та виділенні коштів держбюджету.

"Які саме види робіт планується провести, не уточнюється. Але головне, що витрати вже пораховані. І цілком зрозуміло, що заявлених з екранів 100 млрд грн точно не вистачить, враховуючи фактичний стан житлового фонду, шкіл, лікарень, дитячих садків тощо. Отже, навіть якщо програма дійсно запрацює, фінансування отримають далеко не всі, а лише лояльні до провладної команди органи влади на місцях. Принцип політичної вибірковості для "гідних" термомодернізації домінуватиме як і раніше", - наголосила вона.

Політик зазначила, що реформатори не враховують основної вимоги, необхідної для успішної реалізації програми. Зокрема, власне термомодернізації має передувати величезний обсяг роботи із систематизації та створення зрозумілого документального поля. Щоб позбутися хаосу та прийняти потрібне для забезпечення реформи законодавство, потрібно не менше 2 років роботи.

"Для справжньої реформи потрібна відповідна законодавча основа, а в Україні діє Житловий кодекс УРСР із численними змінами, які вносилися туди за роки незалежності, і цей документ принципово не відповідає сучасним реаліям. Реформатори не враховують, що в країні зруйновано систему ЖКГ, починаючи від технічного стану об'єктів і закінчуючи величезною кількістю різноманітних порядків, які часто суперечать один одному, але про це ідеологи чергової "реформи" замовчують", - заявила вона.

Депутат наголосила, що анонсування чергової "великої" програми - це спосіб відвернути увагу людей від величезної кількості проблем, частина з яких спровокована непрофесіоналізмом сьогоднішньої влади. В результаті замість реальних робіт з термомодернізації влада використовує програму для свого чергового піару.

"Вони поспішають вигадати гарну програму, створити видимість бурхливих дій і закласти під це величезні гроші. А потім - зробити умовно 3 "пілотні" будинки і показувати їх у всіх наступних рекламних роликах. "Великих" реформ за великі гроші у нинішньої влади багато, але немає основного - їхніх великих результатів, які реально покращили б умови життя людей", - резюмувала Тетяна Плачкова.