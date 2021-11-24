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Плачкова: влада має створювати майбутнє для молоді в Україні, а не думати про закриття ВНЗ

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Київ, Середа 24 листопада 2021 19:06
Плачкова: влада має створювати майбутнє для молоді в Україні, а не думати про закриття ВНЗ Фото: Тетяна Плачкова (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Щоб українська молодь не залишала країну, пріоритетом для влади має стати робота над створенням таких умов для життя, навчання та роботи, за яких молоді люди не мають бажання їхати за кордон.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Тетяни Плачкової.

За словами опозиційного депутата, влада під гаслом реорганізації та оптимізації системи ВИШів та установ професійно-технічної освіти руйнує систему освіти.

Плачкова навела приклад ситуації з Ізмаїльським державним гуманітарним університетом, який перебуває під загрозою закриття.

"У разі, якщо таке рішення буде прийнято, близько 2 тис. студентів єдиного в Бессарабії ВИШу можуть втратити можливість здобути освіту, а отже стануть на кілька кроків ближче до ухвалення рішення про еміграцію", - зазначила народний депутат.

Тетяна Плачкова наголосила, що, якщо не зберігати та не займатися розвитком своєї власної системи вищої освіти, їй на заміну прийдуть ВиШи, які фінансуватимуться сусідніми державами.

"Такі розмови точаться вже зараз, але навчатимуть вони кадри не для роботи в Україні, а, наприклад, у Румунії, і чомусь не всі реформатори це розуміють. Щоб зупинити відтік людей із країни, ми всі, а насамперед влада, мають у пріоритет поставити не лише заклик повернутися до України тих, хто вже виїхав, а подбає про те, щоб створити такі умови для життя та роботи, за яких думка про від'їзд за кордон не виникала. Молоді люди не бачать для себе перспектив у роботі та нормальних умов для побудови своєї сім'ї та свого майбутнього", - резюмувала Тетяна Плачкова.

Як повідомлялось, Верховна рада дозволила передачу майна ВИШів, що не використовується. Нардепи підтримали у другому читанні відповідний законопроєкт №4486.

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