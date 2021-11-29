Плачкова: большая термомодернизация без актуальной законодательной основы не будет работать

Политик подчеркнула, что идея масштабной термомодернизации используется властью для имитации действий по выходу из энергокризиса, однако фактически грозит стать еще одним механизмом неэффективного использования бюджетных средств.

"Нам снова анонсируют реформы - вслед за "Большим строительством", "Большой реконструкцией", 300% доплат медикам, "повышений" зарплат учителям и построения страны мечты реформаторы обещают масштабную термомодернизацию. Это якобы путь выхода из энергокризиса, и стоить он будет 100 млрд грн на ближайшие 2 года, а в целом до 300 млрд грн. Правда, неизвестно, на какой период", - отметила она.

По мнению нардепа, названные объемы финансирования не подкреплены соответствующими расчетами и не учитывают реальное критическое состояние сферы ЖКХ в стране. Такой подход может привести к политически заангажированной избирательности при выборе участников программы и выделении средств госбюджета.

"Какие именно виды работ планируется провести, не уточняется. Но главное, что затраты уже посчитаны. И вполне понятно, что заявленных с экранов 100 млрд грн точно не хватит, учитывая фактическое состояние жилого фонда, школ, больниц, детских садов и т.д. Значит, даже если программа действительно заработает, финансирование получат далеко не все, а только лояльные к провластной команде органы власти на местах. Принцип политической избирательности для "достойных" термомодернизации будет доминировать по-прежнему", - подчеркнула она.

Политик отметила, что реформаторы не учитывают основного требования, необходимого для успешной реализации программы. В частности, собственно термомодернизации должен предшествовать огромный объем работы по систематизации и созданию понятного документального поля. Чтобы избавиться от хаоса и принять нужное для обеспечения реформы законодательство, нужно не меньше 2 лет работы.

"Для настоящей реформы нужна соответствующая законодательная основа, а в Украине действует Жилищный кодекс УССР с многочисленными изменениями, которые вносились туда за годы независимости, и этот документ принципиально не отвечает современным реалиям. Реформаторы не учитывают, что в стране разрушена система ЖКХ, начиная от технического состояния объектов и заканчивая огромным количеством всевозможных порядков, часто противоречащих друг другу. Но об этом идеологи очередной "реформы" замалчивают", - заявила она.

Депутат подчеркнула, что анонсирование очередной "большой" программы - это способ отвлечь внимание людей от огромного количества проблем, часть из которых спровоцирована непрофессионализмом сегодняшней власти. В результате же вместо реальных работ по термомодернизации власть использует программу для своего очередного пиара.

"Они торопятся придумать красивую программу, создать видимость бурных действий и заложить под это огромные деньги. А потом - сделать условно 3 "пилотных" дома и показывать их во всех последующих рекламных роликах. "Больших" реформ за большие деньги у нынешней власти много, но нет основного - их больших результатов, которые бы реально улучшили условия жизни людей", - резюмировала Татьяна Плачкова.