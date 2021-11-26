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Плачкова: допоки влада не надасть відповідей щодо справ Майдану - суспільство буде розділене

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Київ, П'ятниця 26 листопада 2021 13:31
Плачкова: допоки влада не надасть відповідей щодо справ Майдану - суспільство буде розділене Фото: народний депутат від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тетяна Плачкова (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Допоки влада не надасть кінцевих відповідей з вироками суду щодо справ Майдану та 2 травня в Одесі - суспільство буде розділене.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тетяни Плачкової в ефірі "Україна 24".

"Завдання справжнього українського політика - це об’єднувати людей з абсолютно різними політичними поглядами. Бо людина, яка не має жодної відповідальності перед країною та власним сумлінням, здатна вішати ярлики й розділяти людей на "правильних" і "неправильних". Особливо коли це стосується людей, що загинули", - вважає Плачкова.

Народний депутат впевнена, що Майдан призвів до розколу у суспільстві, який може подолати лише встановлена справедливість.

"Те, що Майдан змінив хід історії України - це історичний факт. І після нього ми отримали в країні розділене суспільство. Тож головне завдання будь-якої влади - надати суспільству відповіді та покарати винних у загибелі людей. Тільки це насправді здатно об’єднати країну. Натомість багато політиків в Україні й надалі розділяють людей та називають одних загиблих героями, а інших - зрадниками. Кожна мати, кожен батько, які втратили свою дитину, кожна дитина, яка втратила батьків під час подій на Майдані та 2 травня в Одесі, хочуть знати, хто винен та чи є покарані. Ми мусимо знайти цю точку дотику для суспільства, бо це питання справедливості. А справедливість буде встановлена тільки тоді, коли ми отримаємо відповідні неупереджені вироки суду", - резюмує Плачкова.

Як повідомлялось раніше Плачкова заявила, що влада має створювати майбутнє для молоді в Україні, а не думати про закриття ВИШів.

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