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Россия ударила по Конотопу: мэр рассказал о первых последствиях атаки

Копотоп, Вторник 17 июня 2025 09:10
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Россия ударила по Конотопу: мэр рассказал о первых последствиях атаки Иллюстративное фото: в Конотопе рассказали о последствиях российской атаки (facebook.com)
Автор: Ірина Глухова

Утром, 17 июня, российские оккупанты ударили по Конотопу Сумской области. В результате атаки есть повреждения в жилом квартале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Конотопа Артема Семенихина и и председателя Сумской ОВА Олега Григорова.

По словам мэра, в результате удара зафиксированы повреждения жилого сектора в радиусе 500 метров от эпицентра взрыва.

"Сейчас известно о повреждениях в жилом секторе в радиусе 500 метров от эпицентра удара. Не критично. После отбоя сразу начнет работу штаб по ликвидации последствий", - говорится в сообщении.

Обновлено в 09:30.

Глава Сумской ОВА уточнил, что около 8:00 утра оккупанты нанесли ракетный удар по окраине Конотопа.

По предварительным данным, повреждены несколько частных домов. Однако обошлось без погибших и пострадавших среди мирного населения. Сейчас продолжается уточнение последствий обстрела. На месте работают экстренные и коммунальные службы.

Обновлено в 10:09.

Мэр Конотопа показал последствия сегодняшнего удара россиян по городу

"И такого немало..." - пишет Артем Семенихин.

Россия ударила по Конотопу: мэр рассказал о первых последствиях атакиФото: поврежденный ракетным ударом дом в Конотопе (t.me/SemenikhinArtem)

Сегодня утром, в Киевской, Сумской и других областях объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения с северо-восточного направления. В 8:32 в Воздушных силах ВСУ объявили об отбое воздушной тревоги.

Обстрел Украины 17 июня

Нынешней ночью и под утро Россия осуществила массированную комбинированную атаку по Киеву, Одессе и нескольким другим регионам Украины, применив крылатые и гиперзвуковые ракеты, комплексы "Искандер" и ударные дроны.

Количество пострадавших из-за российской атаки продолжает расти.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что по последним обновленным данным, в результате удара по Киеву погибли 14 человек.

Подробнее о последствиях атаки на столицу - в материале РБК-Украина.

Кроме того, в ночь на 17 июня российские дроны атаковали Одессу. Как заявил глава Одесской ОГА Олег Кипер, уже известно о 17 пострадавших в результате вражеского удара. Об этом читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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