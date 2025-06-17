Россия ударила по Конотопу: мэр рассказал о первых последствиях атаки

Утром, 17 июня, российские оккупанты ударили по Конотопу Сумской области. В результате атаки есть повреждения в жилом квартале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Конотопа Артема Семенихина и и председателя Сумской ОВА Олега Григорова .

По словам мэра, в результате удара зафиксированы повреждения жилого сектора в радиусе 500 метров от эпицентра взрыва.

"Сейчас известно о повреждениях в жилом секторе в радиусе 500 метров от эпицентра удара. Не критично. После отбоя сразу начнет работу штаб по ликвидации последствий", - говорится в сообщении.

Обновлено в 09:30.

Глава Сумской ОВА уточнил, что около 8:00 утра оккупанты нанесли ракетный удар по окраине Конотопа.

По предварительным данным, повреждены несколько частных домов. Однако обошлось без погибших и пострадавших среди мирного населения. Сейчас продолжается уточнение последствий обстрела. На месте работают экстренные и коммунальные службы.

Обновлено в 10:09.

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"И такого немало..." - пишет Артем Семенихин.

Фото: поврежденный ракетным ударом дом в Конотопе (t.me/SemenikhinArtem)