Пейте этот полезный сок, чтобы снизить давление без таблеток

Регулярное употребление свекольного сока может эффективно снижать артериальное давление у людей с гипертонией. Благодаря высокому содержанию природных нитратов, свекла способствует расширению сосудов и улучшению кровообращения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eating well .

Почему свекольный сок - лучший при высоком давлении

Расслабляет кровеносные сосуды

Диетолог Элизабет Харрис рассказала, что свекольный сок богат пищевыми нитратами, которые в организме превращаются в оксид азота - соединение, которое помогает расслабить и расширить кровеносные сосуды.

Это также помогает улучшить кровоток. Исследование показало, что употребление от 70 до 250 мл свекольного сока в день снижает систолическое артериальное давление у взрослых с гипертонией.

Помогает сбалансировать уровень натрия

Людям с высоким давлением стоит не только сократить потребление натрия, но и увеличить потребление питательных веществ, таких как калий и магний.

Калий усиливает этот эффект, балансируя уровень натрия и помогая расслабить стенки кровеносных сосудов.

Свекольный сок может помочь в этом, поскольку один стакан содержит около 6% суточной нормы калия и магния. Точное количество может отличаться в зависимости от продукта.

Помогает уменьшить воспаление

Хроническое воспаление может способствовать развитию высокого кровяного давления. Свекольный сок содержит антиоксиданты, такие как беталаины и витамин С, которые могут помочь уменьшить воспаление и поддерживать общее здоровье сердца.

Беталаины придают свекле ярко-красный цвет. Они являются мощными антиоксидантами, снижающими окислительный стресс, который в противном случае может способствовать воспалению и другим проблемам со здоровьем.

На что обращать внимание при выборе напитка

Минимум ингредиентов

Выбирая напиток, полезный для кровяного давления, такой как свекольный сок, ищите на этикетке надпись "100% свекольный сок" без добавленного сахара, натрия, искусственных ароматизаторов или консервантов.

Короткий список ингредиентов, в идеале должен писать только свекла, а возможно, и вода или лимонный сок, гарантирует чистоту.

Низкое содержание добавленного сахара и натрия

Потребление слишком большого количества добавленного сахара связано с сердечными заболеваниями, а избыток натрия может повысить кровяное давление.

Добавленный сахар и избыток натрия могут уменьшить пользу для здоровья сердца. В идеале выбирайте напиток без добавленного сахара и натрия. Если он содержится, убедитесь, что он содержит менее 5% от суточной нормы.

Высокое содержание калия