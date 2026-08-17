Pixel 11 Pro XL стал быстрее, но конкурентов не догнал: в чем причина

Что показали тесты?

Процессор Tensor G6 в Pixel 11 Pro XL продемонстрировал следующие результаты в бенчмарке Geekbench 7:

Одноядерный режим (single-core): 2293 балла.

(single-core): 2293 балла. Многоядерный режим (multi-core): 7108 баллов.

По сравнению с предыдущей линейкой устройств, эти показатели демонстрируют положительную динамику.

Прошлогодняя модель Pixel 10 Pro XL, работающая на базе чипа Tensor G5, в этом же бенчмарке набрала 2 010 баллов в одноядерных тестах и 5 923 балла в многоядерных тестах.

Вывод специалистов: новый чипсет Tensor G6 обеспечивает прирост производительности примерно на 20 процентов по сравнению со своим предшественником.

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Сравнение с конкурентами: контекст рынка

Несмотря на внутренний прогресс в серии Pixel, чипсет Tensor G6 уступает по мощности технологическим решениям конкурентов Google:

Samsung Galaxy S26 Ultra: оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, набрал 3082 балла в одноядерном и 10381 балл в многоядерном тестировании. Это делает устройство от Samsung на 40 процентов более мощным по сравнению с Pixel 11 Pro XL.

Общее позиционирование: по уровню производительности центрального процессора Tensor G6 находится между чипсетами Snapdragon 8 Gen 3 и Snapdragon 8 Elite. Это соответствует показателям процессора MediaTek Dimensity 9400.

Текущие цифры указывают на то, что процессор от Google сохраняет отставание от актуальных флагманских систем на уровне одного поколения.

Ситуация для устройств серии Pixel дополнительно усугубляется тем, что уже в следующем месяце компания Qualcomm планирует презентовать новый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.