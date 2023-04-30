Полтысячи оккупантов и 4 БПЛА. В Генштабе рассказали о потерях РФ в Украине

По данным на утро воскресенья, 30 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 470 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 190 510 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 2 танка и 5 ББМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.04.23 ориентировочно составили:

Как сообщалось, за прошедшие сутки ВСУ отразили 58 вражеских атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

К тому же, россияне немного продвинулись в Бахмуте, а вот под Авдеевкой их наступательные операции закончились поражением.

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