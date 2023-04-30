Півтисячі окупантів та 4 БПЛА. У Генштабі розповіли про втрати РФ в Україні

За даними на ранок неділі, 30 квітня українські військові ліквідували за добу 470 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 190 510 військових. Крім того, ЗСУ знищили 2 танки та 5 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.04.23 орієнтовно склали:

Як повідомлялось, минулої доби ЗСУ відбили 58 ворожих атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

До того ж росіяни трохи просунулись у Бахмуті, а от під Авдіївкою їхні наступальні операції закінчились поразкою.

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