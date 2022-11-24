Полсотни поездов в Украине все еще двигаются с опозданием: какие больше всего

"Некоторые поезда продолжают двигаться с задержками - по состоянию на данный момент 50 поездов задерживаются на час и более, 4 рейса - в пределах часа, другие идут по графику", - говорится в сообщении.

По данным перевозчика, наибольшие задержки сейчас у рейсов №119/120 Запорожье - Львов (13 часов 58 минут) и №5/6 Запорожье - Рахов (13 часов 30 минут).

УЗ обращает внимание, что все задержки поездов можно посмотреть на сайте по ссылке.

Напомним, вчера в Украине отменили движение ряда поездов после массированного удара оккупантов по нашей стране.

Добавим, сегодня стало известно, что из-за ракетного террора россиян десятки поездов опаздывают в движении.

При этом в УЗ объяснили, что делать, если из-за проблем со светом вы опоздали на поезд.

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