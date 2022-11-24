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УЗ предупреждает о задержке десятков поездов. Некоторые опаздывают на 12 часов: список

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Киев, Четверг 24 ноября 2022 09:33
УЗ предупреждает о задержке десятков поездов. Некоторые опаздывают на 12 часов: список Фото: в Украине из-за обесточивания задерживаются более 80 поездов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

"Укрзализныця" информирует о задержке 81 поезда. Некоторые отстают от графика на 12 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ .

"Утренний статус: не без труда, но железная дорога продолжает движение. По состоянию на 9:00 утра 95 наших поездов при всем продолжают движение", - говорится в сообщении.

По данным УЗ, из-за обесточивания большой части сети 81 из них имеет задержку более часа. Больше всего опаздывают следующие:

  • №711 Краматорск-Киев (задержка +12 ч. 51 мин.);
  • №749 Киев-Ужгород с группой вагонов Киев-Вена +11:08);
  • №17 Харьков-Ужгород (+11:04);
  • №119 Запорожье-Львов (+10:58);
  • №3 Запорожье-Ужгород (+10:17).

Перевозчик также объясняет, технически самые сложные задержки - это Интерсити+, отопление которых зависит от электросети.

"Экипируем термоодеялами, но все же - должны везти пассажиров комфортно и в тепле, поэтому сегодня 2 маршрута - на Краматорск (712) и на Днепр (732) - были подхвачены поездами дальнего следования с автономными системами отопления", - отметили в сообщении.

Также на вокзалах развернуты хабы с чаем, кофе, горячим питанием, детскими комнатами, зонами подзарядки и отдыха.

"Напоминаем, что пассажиров, которые при форс-мажорных обстоятельствах не успел на свои рейсы, мы с тем же билетом сажаем на следующий рейс того же направления", - обратили внимание в УЗ.

Напомним, что вчера в Украине отменили движение ряда поездов после массированного удара кафиров по нашей стране.

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