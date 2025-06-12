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ДТЭК ВИЭ уплатил 339,5 млн грн налогов за I квартал 2025 года

Четверг 12 июня 2025 14:53
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ДТЭК ВИЭ уплатил 339,5 млн грн налогов за I квартал 2025 года Фото: ДТЭК ВИЭ уплатил 339,5 млн грн налогов за I квартал 2025 года (dtek.com)
Автор: Юлия Бойко

В первом квартале 2025 года компания ДТЭК ВИЭ уплатила 339,5 млн грн налогов. В частности, в местные бюджеты поступило 7,2 млн грн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК ВИЭ.

"За первый квартал 2025 года компании ДТЭК ВИЭ направили в бюджеты всех уровней 339,5 млн грн налогов. В государственный бюджет было перечислено 332,3 млн грн, а в местные бюджеты, где работают предприятия компании - 7,2 млн грн", - говорится в нем.

Отмечается, что в I квартале 2025 года солнечные электростанции компании - Никопольская, Покровская и Трифоновская - в целом уплатили 195,4 млн грн налогов, в т.ч. 2 млн - в местные бюджеты. Тилигульская ветровая электростанция за этот период перечислила 109,4 млн грн, в том числе 0,9 млн грн - в местный бюджет.

"Энергетика будущего является не только устойчивой, но и ответственной - перед государством, обществом и каждой громадой, где работают генерирующие предприятия. Уплата налогов - это наш долг и вклад в сильную экономику, развитие регионов и восстановление страны. Мы и дальше будем работать прозрачно и в партнерстве с государством", - прокомментировал генеральный директор ДТЭК ВИЭ Александр Селищев.

Ранее компания ДТЭК ВИЭ Рината Ахметова вошла в "Клуб белого бизнеса" как добросовестный налогоплательщик.

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