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На севере Италии из-за наводнений эвакуировали около тысячи человек, есть пропавшие без вести

Италия, Четверг 19 сентября 2024 18:57
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На севере Италии из-за наводнений эвакуировали около тысячи человек, есть пропавшие без вести Фото: на севере Италии из-за наводнений эвакуировали около тысячи человек (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Шторм "Борис", который с прошлой недели охватил Центральную и Восточную Европу, накрыл север Италии, вызвав сильные наводнения и оползни. Два человека считаются пропавшими без вести, а около тысячи были эвакуированы из своих домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как отмечается, в регионе Эмилия-Романья на севере Италии около тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома, в регионе закрыли школы и приостановили движение на железной дороге.

Два человека считаются пропавшими без вести в Траверсаре, деревне в провинции Равенна, после того, как река Ламоне вышла из берегов.

В Луго, городке с населением около 30 тысяч человек к западу от Равенны, власти приказали эвакуировать первые этажи всех помещений после того, как местная река Сенио вышла из берегов.

Национальная пожарная служба провела более 500 спасательных операций в регионе, в том числе с использованием вертолетов для подъема людей из затопленных домов.

Фото: The Guardian

Наводнения в Европе

Напомним, на днях в Центральной и Восточной Европе прошел шторм "Борис", вызвавший сильные ливни и наводнения. Число погибших в результате непогоды в Европе уже достигло более 20 человек и продолжает расти. Новые жертвы были зафиксированы в Чехии, Польше и Австрии, а на востоке Румынии затоплены целые села.

Детальнее о непогодах и последствиях в европейских странах - в материале "Села под водой и первые жертвы. Что известно о последствиях мощного наводнения в Европе".

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