На севере Италии из-за наводнений эвакуировали около тысячи человек, есть пропавшие без вести

Шторм "Борис", который с прошлой недели охватил Центральную и Восточную Европу, накрыл север Италии, вызвав сильные наводнения и оползни. Два человека считаются пропавшими без вести, а около тысячи были эвакуированы из своих домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Как отмечается, в регионе Эмилия-Романья на севере Италии около тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома, в регионе закрыли школы и приостановили движение на железной дороге.

Два человека считаются пропавшими без вести в Траверсаре, деревне в провинции Равенна, после того, как река Ламоне вышла из берегов.

В Луго, городке с населением около 30 тысяч человек к западу от Равенны, власти приказали эвакуировать первые этажи всех помещений после того, как местная река Сенио вышла из берегов.

Национальная пожарная служба провела более 500 спасательных операций в регионе, в том числе с использованием вертолетов для подъема людей из затопленных домов.

Фото: The Guardian