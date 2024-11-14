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Солдаты КНДР пока не участвуют в штурмах в Курской области, - ЦПД

Курская область, Четверг 14 ноября 2024 20:08
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Солдаты КНДР пока не участвуют в штурмах в Курской области, - ЦПД Иллюстративное фото: солдаты КНДР пока не участвуют в штурмах в Курской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия пока не задействовала северокорейских военных в штурмах в Курской области. Ситуация там стабилизирована.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

По словам Коваленко, проверка боем, которую устроили россияне в Курской области, прошла для них неудачно. Враг потерял технику и часть личного состава.

Он отметил, что российские оккупанты сохраняют возможности для дальнейших штурмов в Курской области.

"Военные КНДР пока в штурмовых действиях не были задействованы, но находятся на позициях", - уточнил Коваленко.

Ситуация в Курской области

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского рассказал, что в Курской области россияне сосредоточили около 50 тысяч солдат.

При этом, как писало The Telegraph, российский диктатор Владимир Путин планирует вернуть полный контроль над Курской областью до 20 января - дня инаугурации Дональда Трампа.

Журналисты уточняли, что в попытках наступления РФ будут участвовать и северокорейские солдаты.

При этом враг может не остановиться на границе с Украиной и попробовать дальше продвигаться на территории Сумской области.

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