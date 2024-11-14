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Солдати КНДР поки що не беруть участь у штурмах у Курській області, - ЦПД

Курська область, Четвер 14 листопада 2024 20:08
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Солдати КНДР поки що не беруть участь у штурмах у Курській області, - ЦПД Ілюстративне фото: солдати КНДР поки що не беруть участь у штурмах у Курській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія поки що не задіяла північнокорейських військових у штурмах у Курській області. Ситуацію там стабілізовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка у Telegram.

За словами Коваленка, перевірка боєм, яку влаштували росіяни в Курській області, пройшла для них невдало. Ворог втратив техніку та частину особового складу.

Він зазначив, що російські окупанти зберігають можливості для подальших штурмів у Курській області.

"Військові КНДР поки що у штурмових діях не були задіяні, але перебувають на позиціях", - уточнив Коваленко.

Ситуація у Курській області

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського розповів, що у Курській області росіяни зосередили близько 50 тисяч солдатів.

При цьому, як писало The Telegraph, російський диктатор Володимир Путін планує повернути повний контроль над Курською областю до 20 січня - дня інавгурації Дональда Трампа.

Журналісти уточнювали, що у спробах наступу РФ братимуть участь і північнокорейські солдати.

При цьому ворог може не зупинитись на кордоні з Україною та спробувати далі просуватися на території Сумської області.

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