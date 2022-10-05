Северный анфас группировки РФ в Херсонской области упал в течение суток, - Арестович

"Там стремительный обвал, северный анфас группировки РФ упал в течение суток очень быстро", - говорится в заявлении.

Арестович объяснил, что в двух ключевых точках, а именно в Великой Александровке и Давыдовом Броде, месяц шла самая тяжелая борьба. Она продолжалась даже при попытках наступать в начале сентября.

"А раньше там тоже немало крови нам попили. И вот они меньше, чем за сутки упали", - добавил Арестович.

По его словам, это очень хорошая новость.