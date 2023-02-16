Северная Македония – Украина: какой стадион примет матч отбора к Евро-2024

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Матч Северная Македония – Украина состоится 16 июня в Скопье. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени на Национальной арене "Тоше Проески".

Столичный стадион может принять 33 011 зрителей. На этой арене домашние матчи проводят две местные команды – "Вардар" и "Работнички". Также стадион используется для сборной, принимал Суперкубок УЕФА-2017 и ряд концертов музыкальных звезд.

Македонцы и украинцы встретятся в 3-м туре отбора. Стартовый тур сборная Украины пропустит, а 26 марта будет противостоять Англии на выезде. Балканцы же начнут квалификацию с домашнего поединка против сборной Мальты (23 марта), а во втором туре будут отдыхать.

УЕФА по результатам жеребьевки сформировал 10 отборочных групп. На чемпионат Европы в Германии выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Еще одну путевку получила хозяйка турнира, а 3 места зарезервированы за победителями плей-офф Лиги наций.