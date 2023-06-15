Северная Македония – Украина: прогноз на матч отбора к Евро-2024

Сборная Северной Македонии в третьем туре квалификации перед чемпионатом Европы 2024 года примет национальную команду Украины.

Матч Северная Македония – Украина состоится 16 июня в Скопье. Поединок примет Национальная арена "Тоше Проески". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45.

Для специалистов австрийской компании Bwin фаворитом противостояния стали "сине-желтые". На победу ребят Сергея Реброва принимают ставки с коэффициентом 1,95. Вероятный успех балканцев оценили баллом 3,90. Даже ничья чуть более вероятна – кэф 3,40.

Любители острых ощущений могут заложиться на уверенную победу сборной Украины. Коэффициент на итоговые 2:0 в пользу "сине-желтых" составил солидные 8,50. Персональные фанаты Артема Довбика изучат вариант с дублем форварда "Днепра-1" с баллом 13,00.

Еще меньше верят в шансы Северной Македонии британцы из конторы William Hill. Если на сборную Украины здесь заложили аналогичный кэф 1,95, то на победу балканцев можно поставить с коэффициентом на уровне 4,20. На вероятную ничью выставили балл 3,25.

Смелая ставка с голами обеих команд в каждом из таймов может увеличить выигрыш в 13 раз. Тем временем на волевую победу "сине-желтых" после пропущенного от македонцев мяча ставки принимают с неплохим кэфом 10,00.

Сборная Украины 5 раз встречалась с Северной Македонией. Товарищеские встречи в начале века завершились нулевой ничьей и минимальной победой балканцев. В отборе же к Евро-2016 "сине-желтые" дважды победили (1:0, 2:0), а на групповом этапе чемпионата Европы 2020-го украинцы оказались сильнее с голами Ярмоленко и Яремчука (2:1).