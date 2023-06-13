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Северная Македония – Украина: где смотреть первый официальный матч Реброва

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Скопье, Вторник 13 июня 2023 11:00
Северная Македония – Украина: где смотреть первый официальный матч Реброва Фото: Андрей Ярмоленко забил балканцам на Евро-2020 (facebook.com/footballfederationofmacedonia)
Автор: Антон Федорцив

Во втором для национальной команды Украины поединке в квалификации перед чемпионатом Европы-2024 соперником команды Сергея Реброва будет сборная Северной Македонии.

Где смотреть матч онлайн и на каких телеканалах, подскажет РБК-Украина.

Матч Северная Македония – Украина состоится 16 июня в Скопье. Поединок примет Национальная арена "Тоше Проески". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45.

В цифровом вещании T2 матч сборной Украины покажут в прямом эфире региональных телеканалов "Суспильне" без трансляции на онлайн-платформах. В сети эксклюзивным транслятором поединка будет сервис MEGOGO.

Перед матчем Украины против Северной Македонии в эфире местных телеканалов "Суспильного" и на платформе "Суспильне Спорт" запланирована аналитическая студия. Старт прямого эфира – в 21:00. Предматчевая студия на MEGOGO начнется за час до матча.

Трансляция программы и встречи балканцев против "сине-желтых" будет доступна на канале "Футбол Первый" и в разделе "Спорт" по подписке "Максимальная". Матч будут комментировать Владимир Кобельков и Виталий Кравченко.

На данный момент обе сборные сыграли по одному поединку в квалификации к Евро-2024. Македонцы одолели сборную Мальты (2:1) в марте, а сборная Украины весной уступила англичанам (0:2). В параллельном матче островные государства сыграют между собой.

К слову, накануне Украина свела вничью спарринг против сборной Германии в Бремене.

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