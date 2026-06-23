Ким Чен Ын хочет "догнать мир" и взял курс на ядерную гонку

В Северной Корее будут наращивать ядерный арсенал страны, чтобы "опередить весь мир".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Yonhap , которое цитирует слова лидера КНДР Ким Чен Ина.

С 20 по 22 июня в Северной Корее проходило пленарное заседание Центрального комитета правящей Трудовой партии. На нем был подтвержден курс на наращивание ядерных сил - их назвали "основой военного суверенитета" страны.

Участники единогласно постановили, что использование статуса ядерной державы является "самым правильным и уникальным способом" действовать в условиях нестабильной международной ситуации.

Что планирует Ким Чен Ын

Наращивать ядерный потенциал "без остановки" и "с целью опережения мира".

Ускорить строительство стратегического ракетного крейсера класса 10 000 тонн.

Укрепить границу с Южной Кореей и построить новые военно-морские базы.

Ким Чен Ын также подчеркнул необходимость создания новых оборонных инфраструктурных объектов вдоль южной границы.

Пхеньян резко раскритиковал Ядерную консультативную группу (ЯКГ) - совместный орган США и Южной Кореи по вопросам ядерного сдерживания. В КНДР ее назвали "органом ядерной войны", направленным против Северной Кореи.