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Ким Чен Ын хочет "догнать мир" и взял курс на ядерную гонку

09:20 23.06.2026 Вт
2 мин
Что решили за закрытыми дверями в Пхеньяне?
aimg Елена Чупровская
Ким Чен Ын хочет "догнать мир" и взял курс на ядерную гонку Фото: лидер КНДР Ким Чен Ын (Getty Images)
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В Северной Корее будут наращивать ядерный арсенал страны, чтобы "опередить весь мир".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Yonhap, которое цитирует слова лидера КНДР Ким Чен Ина.

С 20 по 22 июня в Северной Корее проходило пленарное заседание Центрального комитета правящей Трудовой партии. На нем был подтвержден курс на наращивание ядерных сил - их назвали "основой военного суверенитета" страны.

Участники единогласно постановили, что использование статуса ядерной державы является "самым правильным и уникальным способом" действовать в условиях нестабильной международной ситуации.

Что планирует Ким Чен Ын

  • Наращивать ядерный потенциал "без остановки" и "с целью опережения мира".
  • Ускорить строительство стратегического ракетного крейсера класса 10 000 тонн.
  • Укрепить границу с Южной Кореей и построить новые военно-морские базы.

Ким Чен Ын также подчеркнул необходимость создания новых оборонных инфраструктурных объектов вдоль южной границы.

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Пхеньян резко раскритиковал Ядерную консультативную группу (ЯКГ) - совместный орган США и Южной Кореи по вопросам ядерного сдерживания. В КНДР ее назвали "органом ядерной войны", направленным против Северной Кореи.

Напомним, ранее МИД КНДР заявило, что вопрос о ядерном разоружении страны окончательно закрыт - Пхеньян не собирается отказываться от статуса ядерной державы.

Как сообщало РБК-Украина, в июне Ким Чен Ын заявил о планах превратить флот КНДР в ключевой элемент ядерного сдерживания и интегрировать его в общую военную доктрину.

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