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Северная Корея снова запустила баллистическую ракету

Среда 13 сентября 2023 06:48
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Северная Корея снова запустила баллистическую ракету Фото: КНДР запустила баллистическую ракету у Корейского полуострова (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Северная Корея вновь запустила баллистическую ракету в воды у восточного побережья Корейского полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи объявил о запуске, но пока не предоставил никаких подробностей.

Японская береговая охрана также сообщила, что вероятная баллистическая ракета была запущена Северной Кореей, предупредив суда в этом районе держаться подальше от падающих предметов и сообщать соответствующую информацию береговой охране.

Издание отмечает, что запуск ракеты произошел на фоне визита северокорейского диктатора Ким Чен Ына в Россию.

Встреча Путина и Ким Чен Ына

Встреча двух диктаторов должна пройти во время ежегодного Восточного экономического форума. Там, ожидается, они будут договорить о передаче северокорейского оружия РФ, в том числе и артиллерийских боеприпасов.

По информации Financial Times, стороны готовы заключить соглашение , хотя собеседник РБК-Украина в спецслужбах сообщил, что подтверждения этой информации пока нет.

По состоянию на утро 12 сентября сообщалось, что Ким Чен Ын утром уже прибыл в РФ - его поезд увидели на пограничной станции Хасан.

Детальнее о поставках оружия из Северной Кореи читайте в материале РБК-Украина "Зачем России снаряды КНДР и решится ли Ким Чен Ын их передать: мнение экспертов".

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