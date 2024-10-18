"Северная Корея вторгается в Европу вместе с РФ". Сибига обратился к партнерам с призывом

Северная Корея фактически вторгается в Европу, поскольку она планирует направить солдат на войну против Украины. От стран Запада нужна жесткая реакция.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в Twitter.
Он напомнил, что Северная Корея помогает России вести войну против Украины своим оружием и людьми. И речь не о наемниках, а о регулярных войсках, которых будут использовать в качестве пушечного мяса.
"Евроатлантическое сообщество должно осознать тот факт, что КНДР вторгается в Европу вместе с Россией, и действовать без промедления. Россия серьезно усиливает свою агрессию, вовлекая КНДР в войну. Мы требуем немедленной и жесткой реакции от евроатлантического сообщества и мира", - подчеркнул министр.
Он добавил, что самой лучшей реакцией Запада будет полная поддержка и реализация плана победы президента Украины Владимира Зеленского.
По словам Сибиги, из-за того, что Россия расширяет масштабы войны, союзники Украины должны расширить военную помощь ВСУ.
В частности, речь о:
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея помогает России не только своим оружием, но и людьми.
Позже глава украинского государства уточнял, что Северная Корея готовит контингент для войны против Украины.
При этом начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сегодня, 18 октября, отметил, что в ноябре против Украины будут воевать около 11 тысяч солдат КНДР.
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