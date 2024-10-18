"Северная Корея вторгается в Европу вместе с РФ". Сибига обратился к партнерам с призывом

Он напомнил, что Северная Корея помогает России вести войну против Украины своим оружием и людьми. И речь не о наемниках, а о регулярных войсках, которых будут использовать в качестве пушечного мяса.

"Евроатлантическое сообщество должно осознать тот факт, что КНДР вторгается в Европу вместе с Россией, и действовать без промедления. Россия серьезно усиливает свою агрессию, вовлекая КНДР в войну. Мы требуем немедленной и жесткой реакции от евроатлантического сообщества и мира", - подчеркнул министр.

Он добавил, что самой лучшей реакцией Запада будет полная поддержка и реализация плана победы президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Сибиги, из-за того, что Россия расширяет масштабы войны, союзники Украины должны расширить военную помощь ВСУ.

В частности, речь о: