RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

"Северная Корея вторгается в Европу вместе с РФ". Сибига обратился к партнерам с призывом

Фото: Андрей Сибига, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Северная Корея фактически вторгается в Европу, поскольку она планирует направить солдат на войну против Украины. От стран Запада нужна жесткая реакция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в Twitter.

Он напомнил, что Северная Корея помогает России вести войну против Украины своим оружием и людьми. И речь не о наемниках, а о регулярных войсках, которых будут использовать в качестве пушечного мяса. 

"Евроатлантическое сообщество должно осознать тот факт, что КНДР вторгается в Европу вместе с Россией, и действовать без промедления. Россия серьезно усиливает свою агрессию, вовлекая КНДР в войну. Мы требуем немедленной и жесткой реакции от евроатлантического сообщества и мира", - подчеркнул министр. 

Он добавил, что самой лучшей реакцией Запада будет полная поддержка и реализация плана победы президента Украины Владимира Зеленского. 

По словам Сибиги, из-за того, что Россия расширяет масштабы войны, союзники Украины должны расширить военную помощь ВСУ. 

В частности, речь о: 

  • снятии ограничений на дальние удары; 
  • начале перехвата российских ракет и беспилотников над Украиной;
  • расширении приглашения в НАТО; 
  • увеличении инвестиций в производство вооружений в Украине. 

 

Помощь России от КНДР

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея помогает России не только своим оружием, но и людьми.

Позже глава украинского государства уточнял, что Северная Корея готовит контингент для войны против Украины.

При этом начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сегодня, 18 октября, отметил, что в ноябре против Украины будут воевать около 11 тысяч солдат КНДР.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКНДРСеверная КореяАндрей СибигаПомощь УкраинеВоенная помощьВойна в УкраинеПлан победы Зеленского