Северная Корея испытала новую РСЗО, которая является аналогом HIMARS (фото)

Армия КНДР провела испытания новой РСЗО на колесном шасси, которая способна запускать ракеты различных типов и дальности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на KCNA.
Отмечается, что военные запустили тактическую баллистическую ракету, новую 240-мм управляемую артиллерийскую ракету с увеличенной дальностью стрельбы с автономной навигационной системой, и тактическую крылатую ракету с наведением с помощью искусственного интеллекта.
Новый снаряд РСЗО якобы сочетает в себе автономную навигационную систему и навигационную систему TERCOM и использует функцию терминального наведения на основе искусственного интеллекта и имеет дальность около 100 километров.
Известно, что во время испытаний одна установка осуществила запуск ракет с 9-ствольного пакета, а другая - пуск баллистической ракеты со второго модуля.
Напомним, ранее российские медиа сообщали о новой реактивной системе залпового огня "Сарма", способной поражать цели на расстоянии до 120 км, заявляя о ее применении на фронте и сравнивая с западными образцами.
Утверждается, что установка используется по принципу "выстрелил - покинул позицию", что соответствует тактике так называемых кочевых орудий.
Российская сторона сравнивает "Сарму" с американской системой HIMARS, подчеркивая наличие шести направляющих и похожую концепцию быстрого развертывания и отхода.