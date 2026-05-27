Северная Корея испытала новую РСЗО, которая является аналогом HIMARS (фото)

16:43 27.05.2026 Ср
2 мин
Фото испытаний новой РСЗО показали военные КНДР
aimg Константин Широкун
Фото: Северная Корея испытала новую РСЗО (kcna.kp)

Армия КНДР провела испытания новой РСЗО на колесном шасси, которая способна запускать ракеты различных типов и дальности.

Отмечается, что военные запустили тактическую баллистическую ракету, новую 240-мм управляемую артиллерийскую ракету с увеличенной дальностью стрельбы с автономной навигационной системой, и тактическую крылатую ракету с наведением с помощью искусственного интеллекта.

Новый снаряд РСЗО якобы сочетает в себе автономную навигационную систему и навигационную систему TERCOM и использует функцию терминального наведения на основе искусственного интеллекта и имеет дальность около 100 километров.

Известно, что во время испытаний одна установка осуществила запуск ракет с 9-ствольного пакета, а другая - пуск баллистической ракеты со второго модуля.

Напомним, ранее российские медиа сообщали о новой реактивной системе залпового огня "Сарма", способной поражать цели на расстоянии до 120 км, заявляя о ее применении на фронте и сравнивая с западными образцами.

Утверждается, что установка используется по принципу "выстрелил - покинул позицию", что соответствует тактике так называемых кочевых орудий.

Российская сторона сравнивает "Сарму" с американской системой HIMARS, подчеркивая наличие шести направляющих и похожую концепцию быстрого развертывания и отхода.

