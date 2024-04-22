Северная Корея провела испытания баллистических ракет малой дальности

В понедельник, 22 апреля, Северная Корея провела испытательный запуск предполагаемых баллистических ракет малой дальности в море. При этом КНДР вскоре может запустить на орбиту запрещенный спутник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что оружие, запущенное из столицы КНДР, пролетело около 300 км, прежде чем упасть в воды между Корейским полуостровом и Японией. Судя по дальности полета, оружие могло быть нацелено на объекты в Южной Корее.

Объединенный комитет начальников штабов решительно осудил запуски, заявив, что они являются "явной провокацией", угрожающей миру на Корейском полуострове.

Объединенный комитет начальников штабов также заявил, что он будет поддерживать готовность "подавляющего" ответа на провокации Северной Кореи в соответствии с военным союзом с Соединенными Штатами.

В свою очередь канцелярия премьер-министра Японии Фумио Кисиды заявила, что поручила чиновникам собрать информацию о запуске и обеспечить безопасность самолетов и судов. Береговая охрана Японии призвала суда соблюдать осторожность в отношении падающих предметов и сообщать властям, если они заметят что-то подозрительное.

В последние месяцы Северная Корея ускоренными темпами проводит испытания оружия, продолжая наращивать свой военный потенциал, в то время как дипломатические отношения с США и Южной Кореей зашли в тупик. По мнению наблюдателей, Северная Корея, вероятно, считает, что модернизированный арсенал оружия даст ей возможность добиться от США больших уступок в случае возобновления переговоров.