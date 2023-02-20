Северная Корея обнародовала видео запуска своей баллистической ракеты

Как отмечает издание, видео было обнародовано государственным телеканалом Северной Кореи в воскресенье, 19 февраля.

В то же время сестра северокорейского диктатора Ким Е Чжон на фоне запуска ракеты заявила предупредила Сеул и Вашингтон о "подавляющем ответе" на предполагаемую "враждебность".

Ее заявление и запуск ракеты произошли после того, как США и Южная Корея запланировали в ближайшие недели провести военные учения в регионе.