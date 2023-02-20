Северная Корея обнародовала видео запуска своей баллистической ракеты

Северная Корея в субботу, 18 февраля, провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15. Появилось видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NK News в Twitter.
Как отмечает издание, видео было обнародовано государственным телеканалом Северной Кореи в воскресенье, 19 февраля.
В то же время сестра северокорейского диктатора Ким Е Чжон на фоне запуска ракеты заявила предупредила Сеул и Вашингтон о "подавляющем ответе" на предполагаемую "враждебность".
Ее заявление и запуск ракеты произошли после того, как США и Южная Корея запланировали в ближайшие недели провести военные учения в регионе.
Напомним, ранее стало известно, что КНДР совершила запуск баллистической ракеты, дальность полета которой составляет 14 тысяч километров, в направлении западного побережья Японии.
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