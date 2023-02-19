Могла достичь США. КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Японские власти заявили, что ракета упала в воды исключительной экономической зоны более чем через час после запуска. В разведке Японии предположили, что запущенная ракета была одной из крупнейших в истории КНДР.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что ракета, похоже, относится к классу межконтинентальных баллистических ракет. Министр обороны Ясукадзу Хамада заявил, что дальность полета ракеты составляет более 14 тысяч километров, что достаточно для достижения материковой части США.