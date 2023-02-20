Північна Корея оприлюднила відео запуску своєї балістичної ракети

Як зазначає видання, відео було оприлюднене державним телеканалом Північної Кореї у неділю, 19 лютого.

У той же час сестра північнокорейського диктатора Кім Йо Чжон на тлі запуску ракети заявила попередила Сеул і Вашингтон про "переважну відповідь" на передбачувану "ворожість".

Її заява та запуск ракети відбулися після того, як США та Південна Корея запланували найближчими тижнями провести військові навчання в регіоні.