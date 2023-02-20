Північна Корея оприлюднила відео запуску своєї балістичної ракети

Північна Корея у суботу, 18 лютого, провела запуск міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-15. З'явилось відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NK News у Twitter.
Як зазначає видання, відео було оприлюднене державним телеканалом Північної Кореї у неділю, 19 лютого.
У той же час сестра північнокорейського диктатора Кім Йо Чжон на тлі запуску ракети заявила попередила Сеул і Вашингтон про "переважну відповідь" на передбачувану "ворожість".
Її заява та запуск ракети відбулися після того, як США та Південна Корея запланували найближчими тижнями провести військові навчання в регіоні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що КНДР здійснила запуск балістичної ракети, дальність польоту якої становить 14 тисяч кілометрів, у напрямку західного узбережжя Японії.
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