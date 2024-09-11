Россия получила новые поставки баллистических ракет от КНДР, - NYT

Россия получила новые поставки баллистических ракет малой дальности Hwasong-11 от Северной Кореи. Оккупанты уже применяли их для ударов по Киеву этим летом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Ракета Hwasong-11 имеет дальность около 700 км и может быть оснащена ядерными или обычными боеголовками. Снаружи снаряд похож на российскую баллистическую ракету 9М723 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".

Они установили, что ракета Hwasong-11, использованная при атаке на Киев 18 августа, имела отметки, указывающие на то, что она была изготовлена ​​в этом году. На внутренних частях трех других, которые использовались при обстреле в июле и августе, не было маркировки, указывающей, когда они были изготовлены.

Как сообщает издание, 3 сентября британские исследователи в Киеве исследовали обломки четырех ракет Hwasong-11 после очередной атаки России.

КНДР поставляет ракеты России

Напомним, в начале 2024 года США заявили о том, что Россия получила от Северной Кореи баллистические ракеты. Глава Белого дома Джо Байден отметил, что снаряды уже применялись перед этим для ударов против Украины.

Также использование северокорейских ракет российскими террористами было подтверждено в ООН.

В феврале генеральный прокурор Украины Андрей Костин подтвердил вышеупомянутую информацию и рассказал, что враг на тот момент применил по меньшей мере 24 баллистические ракеты северокорейского производства.

Уже в марте глава Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков заявил, что с начала широкомасштабного вторжения Россия выпустила по Украине около 50 ракет типа Hwasong 11 (KN-23/24) производства Северной Кореи.

К тому же, в августе сообщалось, что Россия в последнее время могла возобновить использование северокорейских баллистических ракет типа KN-23 против Украины.

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