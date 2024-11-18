Потери РФ в войне против Украины установили новый рекорд, - британская разведка

В октябре среднесуточные потери российских войск в войне в Украине достигли нового максимума и имеют тенденцию к дальнейшему росту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Британии в соцсети X.

Согласно отчету Генштаба ВСУ, среднесуточные потери россиян в октябре составили 1354 человека - это самый высокий показатель с начала войны. Эти цифры охватывают как погибших, так и раненых оккупантов.

Как отмечают военные аналитики, за первые 12 дней ноября потери российских войск оставались на высоком уровне, со среднесуточным показателем 1498 человек. Это свидетельствует о том, что тенденция роста потерь российских войск вероятно продолжится.

В разведке Британии отметили, что в октябре Россия также понесла наибольшие месячные потери за весь период войны - 41 980 человек. Эта цифра значительно превышает предыдущий рекорд у 39 110 человек, зафиксированный в мае 2024 года.

По последним подсчетам, с начала войны Россия, вероятно, потеряла более 700 тысяч человек.

Также британская разведка обратила внимание на то, что Россия увеличила темпы наступательных операций, в частности: в районах Курска, на востоке реки Оскол, возле Торецка, Покровска и Угледара.

Ожидается, что эти наступательные действия будут продолжаться и в течение зимнего периода, с высокой вероятностью Россия будет нести еще большие потери.