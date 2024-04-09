Костюк несется за первым миллионом. Сколько заработали элитные теннисисты в первом квартале

Итальянский теннисист Янник Зиннер и полька Ига Свентек оказались наверху списка представителей мужского и женского туров по количеству заработанных в первые три месяца 2024 года денег. Среди украинок лучшая финансовая ситуация у Марты Костюк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sportico .

В топ-30 профессионалов по количеству заработанных в первом квартале призовых оказались две представительницы Украины. Компанию Костюк составила Даяна Ястремская.

Костюк в январе-марте за выступления на турнирах заработала 891 тысячу долларов. Этот результат позволил украинке оказаться на 21-й строчке. Недалеко, на 26-й позиции, расположилась Ястремская. Она заработала 850 тысяч "зеленых".

Гроссмейстерскую отметку в 1 млн долларов пересекли 18 теннисистов. Первый среди них – Новак Джокович. Титулованный серб в этом году принял участие только в трех соревнованиях (United Cup, Australian Open, Индиан-Уэллс). Тем временем вторая ракетка мира – Зиннер – заработал 3,98 млн "зеленых".

В свою очередь лидер рейтинга WTA Свентек – ориентир для женщин. Она уже заработала 2,58 млн долларов. Рядом и белоруска Арина Соболенко (2,4 млн). Первая ракетка Украины – Элина Свитолина – пока заработала 400 тысяч "зеленых" и пока не входит в первую пятидесятку теннисистов по призовым.

Фото: Топ-30 теннисистов мира по призовым в 2024 году (sportico.com)