На юге ВСУ этой ночью работали по лодкам оккупантов, - Гуменюк

Украинские военные работали по вражеским лодкам в ночь на вторник, 4 июля. ВСУ лишили окупантов передвигаться по воде.
Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, пишет РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Этой ночью мы больше работали по лодкам. И снова лишили врага возможности передвигаться по воде", - рассказала она.
По словам Гуменюк, захватчики пытаются с помощью этих лодок, "отжатых" у местного населения, разведывать действия украинских военных, для того, чтобы "сосредоточить свои усилия на тех направлениях, где им особенно боязно".
"Враг продолжает возвращение на свои позиции там, где отходит вода, и они пытаются развернуть там огневые точки и усилить обстрелы правого берега", - рассказала спикер.
Напомним ранее Гуменюк рассказывала, что оккупанты постепенно возвращаются на те же позиции в Херсонской области, которые они оставили после подтопления, вызванного подрывом Каховской ГЭС. После катастрофы, из-за которой оказались затопленными 80 населенных пунктов, оккупанты отошли от Днепра на 5-15 км. Но это им не мешало обстреливать Херсон даже во время эвакуации местного населения.
К тому же буквально вчера Гуменюк рассказывала, что оккупанты пытаются вернуться на позиции возле Антоновского моста. И хотя ВСУ постоянно их зачищает, враг снова туда возвращается, пытаясь увеличить количество обстрелов, устраивая так называемые ковровые обстрелы, чтобы настроить местное население против Сил обороны.
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