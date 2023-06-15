На юге зафиксировали движение "шахедов". В Николаевской и Одесской областях работает ПВО

Заявляется, что "шахеды" двигаются по южному направлению. По состоянию на момент публикации в Херсонской и Николаевской областях объявлена воздушная тревога.

"Направляйтесь в укрытие!" – призывали в Воздушных силах.

Позже тревогу объявили и в Одесской области, а в Воздушных силах заявили, что там и в Николаевской области работает ПВО.

Ночной обстрел Украины

Сегодня ночью захватчики нанесли удар по Украине, используя ракеты и "шахеды". Таким образом, они продолжили ежедневные обстрелы территории Украины.

В Одесской области этой ночью были уничтожены все 13 "шахедов", также под удар снова попал Кривой Рог. Там есть попадания по двум промышленным предприятиям, один человек получил ранения. Еще несколько дронов были уничтожены под Харьковом.

В целом враг выпустил по Украине 20 дронов-камикадзе и 4 крылатые ракеты, часть из которых удалось сбить.

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