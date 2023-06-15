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На півдні зафіксували рух "шахедів". В Миколаївській та Одеській областях працює ППО

Фото: на півдні зафіксували рух "шахедів" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

На півдні України зафіксовано рух безпілотників-камікадзе типу Shahed.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланнням на Повітряні сили ЗСУ.

Заявляється, що "шахеди" рухаються по південному напрямку. Станом на момент публікації в Херсонській та Миколаївській областях оголошено повітряну тривогу.

"Прямуйте в укриття!" - закликали в Повітряних силах.

Пізніше тривогу оголосили і в Одеській області, а в Повітряних силах заявили, що там і в Миколаївській області працює ППО.

Нічний обстріл України

Сьогодні вночі загарбники завдали удару по Україні, використовуючи ракети та "шахеди". Таким чином вони продовжили ледь не щоденні обстріли території України.

В Одеській області цієї ночі було знищено всі 13 "шахедів", також під удар знову потрапив Кривий Ріг. Там є влучання по двох промислових підприємствах, одна людина отримала поранення. Ще декілька дронів було знищено під Харковом.

Загалом ворог випустив по Україні 20 дронів-камікадзе та 4 крилаті ракети, частину з яких вдалося збити.

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