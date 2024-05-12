На юге Украины уничтожили пять российских дронов: это были не "Шахедах"

На юге Украины за сутки силы ПВО уничтожили пять российских беспилотников. Это были не дроны-камикадзе "Шахед", которыми россияне атакуют Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
За прошедшие сутки подразделениями противовоздушной обороны юга Украины уничтожено пять российских разведывательных дронов.
В Херсонской области украинские защитники "приземлили" четыре беспилотники ZALA и "Орлан-10" в Николаевской области.
Добавим, что левобережная часть Херсонской области оккупирована российскими захватчиками с 2022 года. Правобережная часть региона, как и Херсон, была освобождена во время наступления ВСУ осенью 2022 года.
Сейчас оккупанты ежедневно обстреливают прифронтовые регионы. Херсон также каждый день находится под обстрелами врага.
Весной Россия снова начала обстреливать украинскую энергетику. В результате атак были серьезно повреждены или разрушены теплоэлектростанции, в частности Трипольская и Змиевская ТЭС.
Также оккупанты атаковали Днепровскую ГЭС в Запорожье. Это самая большая ГЭС в Украине.
В настоящее время российская армия продолжает атаковать энергообъекты Украины. Последняя массированная атака была в ночь на 8 мая. После нее в Украине ввели некоторые ограничения потребления света.
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