На юге Украины уничтожили пять российских дронов: это были не "Шахедах"

Атаки России

Весной Россия снова начала обстреливать украинскую энергетику. В результате атак были серьезно повреждены или разрушены теплоэлектростанции, в частности Трипольская и Змиевская ТЭС.

Также оккупанты атаковали Днепровскую ГЭС в Запорожье. Это самая большая ГЭС в Украине.

В настоящее время российская армия продолжает атаковать энергообъекты Украины. Последняя массированная атака была в ночь на 8 мая. После нее в Украине ввели некоторые ограничения потребления света.

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