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На півдні України знищили п'ять російських дронів: це були не "Шахеди"

Фото: на півдні України знищили п'ять російських дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

На півдні України за добу сили ППО знищили п'ять російських безпілотників. Це були не дрони-камікадзе "Шахед", якими росіяни атакують Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Протягом минулої доби підрозділами протиповітряної оборони півдня України знищено п'ять російських розвідувальних дронів.

У Херсонській області українські захисники "приземлили" чотири безпілотники ZALA та "Орлан-10" у Миколаївській області.

Додамо, що лівобережна частина Херсонської області окупована російськими загарбниками з 2022 року. Правобережна частина регіону, як і Херсон, була звільнена під час наступу ЗСУ восени 2022 року.

Зараз окупанти щоденно обстрілюють прифронтові регіони. Херсон також щодня перебуває під обстрілами ворога.

 

Атаки Росії

Навесні Росія почала знову обстрілювати українську енергетику. Внаслідок атак були серйозно пошкоджені чи зруйновані теплоелектростанції, зокрема Трипільська та Зміївська ТЕС.

Також окупанти атакували Дніпровську ГЕС у Запоріжжі. Це найбільша ГЕС в Україні.

Зараз російська армія продовжує атакувати енергооб'єкти України. Остання масована атака була в ніч на 8 травня. Після неї в Україні запровадили деякі обмеження споживання світла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ППОПовітряні сили УкраїниВійна в УкраїніДрони